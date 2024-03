Maringá x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (30), Maringá e Athletico dão início à final do Campeonato Paranaense de 2024. A partida começa às 17 horas, no estádio Willie Davids, em Maringá (PR). O jogo de volta, afinal, será em 6 de abril, na Ligga Arena, no mesmo horário. Ambas as equipes, antes de mais nada, se destacam por terem perdido poucas vezes durante o Estadual. O Athletico, só para exemplificar, sofreu apenas uma derrota, para o Londrina, por 1 a 0, nas quartas de final. Já o Maringá, em suma, perdeu duas vezes, uma para o Londrina (3 a 1) e outra para o Cascavel (1 a 0). No embate da fase inicial, Athletico e Maringá empataram em 1 a 1.

Onde assistir

A NSports e a Rede Furacão transmitem a final.

Como chega o Athletico

O Athletico contará com o retorno do goleiro Bento e do ponta Canobbio, que estiveram com suas seleções (Brasil e Uruguai, respectivamente) e ficaram de fora da partida contra o Operário, na última quarta-feira (27), pela semifinal do Paranaense.

O técnico Cuca ainda não revelou a escalação, mantendo, dessa forma, um certo suspense. A equipe, ademais, terá mais um treino nesta sexta-feira (29) para definir os convocados para a viagem a Maringá. A expectativa, contudo, é que o time entre em campo com força máxima e poupe alguns jogadores para o confronto contra o Sportivo Ameliano (Paraguai), na terça-feira (2), pela Copa Sul-Americana. “Inegavelmente é importante ter um elenco completo neste momento, pois podemos contar com ele se tivermos jogadores lesionados ou suspensos”, destacou Cuca.

Como chega o Maringá

Diferentemente do Athletico, o Maringá teve a semana toda para descansar. O técnico Jorge Castilho, por fim, não tem problemas de lesões ou suspensões, o que lhe permite manter a mesma formação titular utilizada nas duas partidas das semifinais contra o Coritiba.

MARINGÁ X ATHLETICO

Campeonato Paranaense 2024 – Final – Jogo de ida

Data e horário: 12/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Willie Davids,, em Maringá (PR)

MARINGÁ: Dheimison; Marcos Vinicius, Vilar, Ronald Carvalho, Tito e Caíque; Morelli, Zé Vitor e Rodrigo; Serginho e Bruno Lopes. Técnico: Jorge Castilho

ATHLETICO: Bento; Leo Godoy Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho e Erick; Christian, Zapelli e Canobbio; Mastriani. Técnico: Cuca

Árbitro: Selmo Pedro dos Anjos Neto

Assistentes: Luis Henrique Campanhoni Amadori e Diego Fortunato

VAR: Adriano Milkzviski.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Maringá x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.