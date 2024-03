Paulinho admite que reduziu salário para ficar no Corinthians

O volante Paulinho afirmou que reduziu seu salário para permanecer no Corinthians. Lesionado desde o ano passado, quando rompeu os ligamentos do joelho. Aos 35 anos, ele chegou a cogitar a aposentadoria, mas preferiu continuar no clube. Ainda assim, aceitou ganhar menos para poder prosseguir no Timão.

O meio-campista reconheceu que sua renovação, ao fim do ano passado, teria que acontecer de qualquer maneira. Afinal, por conta da grave lesão e da cirurgia, o Corinthians teria mesmo que renovar o contrato de Paulinho. Mas o jogador garante que não estava interessado em manter seu ordenado, desde que pudesse voltar a jogar pelo Timão.

“A verdade é que essa renovação, de janeiro até junho, foi pela lesão e tem que fazer. A redução salarial já existiu nessa renovação. Então, muitas pessoas perguntam: ‘Pô, tem que renovar pelo mesmo salário?’. Cara, não aconteceu nada disso. Eu me coloquei à disposição e falei ‘não tem problema, a gente reduz aqui’. O meu foco não é esse, é fazer minha recuperação para voltar a jogar e atuar. Então, houve uma redução salarial sim, por minha parte, coloquei para o clube que seria dessa forma”, disse o volante, ao site ‘Meu Timão’.

“Por mais que meu representante tivesse conversas com o clube, foi um pedido meu. Eu não estava focado nisso, em salário, meu objetivo foi recuperar”.

