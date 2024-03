Larcamón terá voltas importantes no Cruzeiro para final do Mineiro; veja provável time

O Cruzeiro está pronto para a final do Campeonato Mineiro 2024. A Raposa encara o Atlético-MG neste sábado, na Arena MRV, pelo jogo de ida da decisão, às 16h30 (de Brasília). E, dessa forma, o técnico Nicolás Larcamón terá retornos importantes no time titular.

O zagueiro Zé Ivaldo e o lateral-esquerdo Marlon estão de volta e serão titulares. A dupla ficou de fora da jogo de volta da semifinal contra o Tombense por suspensão, mas agora estão liberados.

A provável escalação do Cruzeiro é: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo (Neris), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Juan Dinenno.

Como fez campanha melhor na primeira fase, o Cruzeiro terá a vantagem do empate na decisão. Ou seja, em caso de resultado igual no placar agregado ao final do segundo jogo, o título irá para a Toca da Raposa. O jogo de volta, aliás, será disputado no Mineirão, com mando celeste.

Veja os relacionados por Larcamón

Goleiros: Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão;

Defensores: João Marcelo, Neris, Lucas Villalba, Palacios, Wesley Gasolina, William e Zé Ivaldo;

Meio-campistas: Barreal, Filipe Machado, José Cifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital, Matheus Pereira e Ramiro;

Atacantes: Arthur Gomes, Juan Dinenno, Rafael Elias, Rafa Silva e Robert.

