O Corinthians venceu o Inter por 3 a 0 na noite desta sexta-feira (29), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminina. Duda Sampaio, na primeira etapa, Yasmin e Victoria Albuquerque, na segunda, fizeram os gols das Brabas. Com o resultado, o Timão chegou aos 12 pontos e manteve 100% de aproveitamento na competição. As Gurias, contudo, segue com dois, na 14ª posição na tabela de classificação.

O Corinthians volta a campo na próxima sexta (5), fora de casa, contra o Santos. Na mesma data, o Internacional faz o clássico com o Grêmio.

Corinthians domina o Primeiro tempo

As brabas dominaram do primeiro ao último minuto da primeira etapa. Desse modo, as Gurias não criaram sequer uma chance de abrir o placar. Pelo contrário, foi o Corinthians que se impôs e poderia ter feito o primeiro já aos 10min, quando Yasmin cobrou falta no travessão. O gol, contudo, veio aos 37, quando Duda Sampaio, após bate-rebate na área, pegou a sobra e mandou para o fundo da rede.

Segundo tempo no mesmo tom

Logo aos dois minutos da segunda etapa, o Inter quase empatou com Belém Aquino, que chutou para fora, de dentro da área, após receber cruzamento da direita. Aos 10, entretanto, foi o Timão que assustou em cobrança de falta sem ângulo, mas que deu trabalho à goleira Mari Ribeiro.

O jogo permaneceu com o domínio das Brabas, que acertaram uma bola na trave aos 33 minutos, com Victória Albuquerque. O segundo gol, afinal, saiu aos 38, em cobrança de falta de Yasmin. Para fechar, Victoria Albuquerque, de cabeça, fez o terceiro e deu números finais ao jogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians derrota o Inter e dispara no Brasileirão Feminino apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.