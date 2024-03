Napoli, em casa, leva surra da Atalanta

O Napoli decepcionou o seu torcedor ao perder por 3 a 0 para a Atalanta, neste sábado (30/3). em pleno Estádio Diego Armando Maradona. E tem de lamentar. Afinal, apesar de não ter chance de título, este era um confronto direto por uma briga à vaga nas ligas europeias. Assim, com mais um fracasso, os napolitanos, atuais campeões do Italiano, pararam nos 45 pontos. Dessa forma, a chance do Napoli conseguir lugar em competição está a perigo. Já a Atalanta vai aos 50 pontos, com menos um jogo, e está na cola do G5.

Veja aqui a tabela de classificação do Italiano

Os dois primeiros gols da Atalanta foram no primeiro tempo. Miranchuk e Scamacca marcaram. No fim do segundo tempo, Koopmeiners ampliou.

Napoli dá mole e Atalanta agradece

O Napoli não fez um bom primeiro tempo. Afinal, cometeu erros defensivos e seu o ataque ofereceu pouco perigo ao gol do time de Bérgamo. Levou um gol aos 26 minutos, de Miranchuk concluindo assistência de Pasalic. Aos 45, deu um mole na defesa, que saiu mal com a bola. Dessa forma, Scamacca a recuperou, triangulou com Miranchuk e recebeu na entrada da área para bater e ampliar o placar.

No segundo tempo, o Napoli buscou diminuir o placar, Logo de início, acertou a trave duas vezes na mesma jogada, em chutes de Lobotka e, depois, de Osinhem, este quase sem querer e obrigando o goleiros Carnesecchi a fazer ótima defesa. Aliás, o arqueiro fez outras grandes intervenções, evitando que o gol da Atalanta fosse vazado. O time visitante também teve pelo menos duas boas oportunidades. Mas bem defendidas por Meret. Contudo, ainda teve mais um gol para a Atalanta. Aos 43, Ruggeri avançou pela esquerda, encontrou Koopmeiners , que chutou cruzado para fazer 3 a 0. No fim do jogo, muitas vaias da torcida napolitana.

Jogos da 30ª rodada do Italiano

Sábado (30/3)

Napoli 0x3 Atalanta

Genoa x Frosinone – 11h

Torino x Monza – 11h

Lazio x Juventus – 14h

Fiorentina x Milan – 16h45

Segunda-feira (1/4)

Bologna x Salernitana – 7h30

Cagliari x Verona- 10h

Sassuolo x Udinense – 13h

Lecce x Roma – 13h

Inter x Empoli – 15h45

