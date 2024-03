Atlético x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Atlético e Cruzeiro jogam neste sábado (30/3), às 16h30 (de Brasília) a partida de ida das finais do Campeonato Mineiro. O jogo marca a estreia do técnico argentino Gabriel Milito no comando do Galo. A Raposa, por sua vez, fez a melhor campanha na competição. Dessa forma, pode ser campeã com dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. Este jogo na Arena MRV, casa do Galo, terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa com um esquenta, às 15h (de Brasília). E assim que a bola rolar, Diego Mazur estará na narração.