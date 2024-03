Rômulo faz o seu primeiro treino no Palmeiras

Destaque do Paulistão-2024 com a camisa do Novorizontino, que perdeu a semifinal para o Pameiras, Rômulo se apresentou ao Verdão na manhã deste sábado (30/3). E já fez seus primeiros trabalhos no seu novo clube. Em suas redes sociais, o meia/atacante postou uma foto já com a camisa de treino do Alviverde trabalhando na academia do CT.

Para ter 70% dos direitos federativos de Rômulo, o Palmeiras pagou R$ 6,3 milhões ao Novorizontino. O clube do interior paulista mantém com os outros 30% deste jogador de 22 anos.

Agora, o Palmeiras corre para ter o jogador inscrito na Libertadores. Rômulo está na lista provisória de 50 nomes que o clube enviou para a Conmebol. Porém, como a sua documentação não está regularizada, ele ainda não pode ser confirmado na relação dos jogadores que estarão na lista para a estreia na Libertadores, nesta quarta-feira, contra no San Lorenzo, na Argentina.

