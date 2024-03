A ex-mulher de Neymar, Bruna Biancardi, respondeu nas redes sociais às manifestações de surpresa – e indignação – com a postagem que mostra a pequena Mavie com um macacãozinho do Palmeiras. Afinal, Neymar é cria do Santos e torcedor declarado do seu time de formação.

As queixas na internet surgiram depois que Mavie apareceu de palmeirense com uma legenda de que assistiu ao jogo do Palmeiras com o avô. Assim, houve um enxurrada de críticas, já que Palmeiras e Santos são rivais históricos.

Agora, Bruna justificou a mensagem com uma outra foto, em que Mavie está com camisa do Santos, junto com a explicação:

“Calma, pessoal. Meu vovô é palmeirense. Tenho que dividir a torcida para ele ficar feliz também!”, diz o post de Biancardi, como se fosse a criança falando sobre o avô materno, o empresário Edson Ribeiro. Na mensagem, Bruna colocou emojis de coração nas cores dos dois times – verde e branco, do Palmeiras; preto e branco, do Santos.

No jogo em que o Palmeiras contou com Mavie ‘a caráter’, o vovô Edson teve motivo duplo para sorrir. Afinal, além da netinha no apoio, ele viu o Verdão vencer o Novorizontino por 1 a 0, com gol do iluminado Endrick, cada vez mais especializado em decidir jogos e fazer a diferença. Com a vitória, o Palmeiras se classificou para a final… E contra que time? Justamente o Santos.

A expectativa agora é pela roupinha neste domingo (31/3), quando Palmeiras e Santos se enfrentam pelo jogo de ida da final do Paulistão. Aí complica para o lado do vovô…

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Filha de Neymar com roupinha do Palmeiras? Viralizou nas redes apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.