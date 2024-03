Dortmund quebra jejum e bate o Bayern em Munique pela Bundesliga

Depois de quase dez anos, o Borussia Dortmund bateu o Bayern de Munique, fora de casa, por 2 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. Adeyemi abriu o placar logo aos 6, enquanto Ryerson ampliou o marcador e sacramentou a vitória. Harry Kane, artilheiro do torneio, chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado. Com o resultado, na Arena, os donos da casa viram o líder Leverkusen ampliar a diferença para 13 pontos (73 a 60), enquanto os visitantes somam 53, na quarta colocação.

Na próxima rodada, o Dortmund atua em casa, em seu estádio, diante do Stuttgart, dia 6, às 13h30 (de Brasília). Os bávaros jogam no mesmo dia, porém às 10h30 (de Brasília), contra o Heidenheim. Os Aurinegros quebraram o incômodo jejum de vitórias sobre o rival, que durava 11 partidas, desde 2019. Contando apenas jogos pela Bundesliga na Allianz Arena, o tabu durava quase dez anos, desde dezembro de 2014.

Polícia de Munique de olho

Antes da bola rolar, a Polícia de Munique afirmou estar em estado de alerta para o jogo. Isso aconteceu, pois o periódico ‘Bild’ noticiou que o Estado Islâmico teria feito ameaças de ataques terroristas no confronto.

No cantinho

Em campo, o clássico começou quente, com Harry Kane, do Bayern de Munique, tendo chance de cabecear, mas não conseguiu acertar o alvo e mandou por cima. Do outro lado, o Dortmund foi mais certeiro, quando Adeyemi entrou na área em condições de bater para o gol e balançou a rede.

Faltou inspiração

Durante todo o primeiro tempo, sobretudo após o gol dos visitantes, o Bayern rondou a área do adversário com frequência, entretanto faltou inspiração. Foram muitos cruzamentos na área, mas tanto Harry Kane quanto o defensor Dier não conseguiram estufar a meta de Meyer. O Dortmund, por sua vez, ficou preso na marcação e só levou perigo com algumas jogada individuais de Adeyemi pela esquerda, mas também sem direção.

Ronda improdutiva

Na volta do intervalo, o Dortmund teve a chance de ampliar o marcador, porém parou em grande defesa de Ulreich. Nesse sentido, Nmecha e Hummels tiveram duas boas chances de incomodar, contudo o arqueiro evitou o segundo gol. A equipe de Munique, por sua vez, não conseguiu vazar a meta adversária e sofreu para quebrar as linhas.

Passou em branco

Harry Kane, artilheiro isolado da competição, não teve uma boa atuação e não foi letal no clássico. em uma boa chegada do Bayern, novamente por cima, o inglês novamente cabeceou para fora.

Chave de ouro

O Dortmund passou boa parte do segundo tempo atuando atrás da bola e aguardou novamente um contra-ataque para sacramentar a vitória. Dito e feito, em bonita troca de passes, Ryerson finalizou no canto e ampliou o placar.

Não valeu

Na reta final da partida, Harry Kane aproveitou o cruzamento e estufou a rede após cabecear, com categoria. No entanto, o árbitro assinalou impedimento e anulou o tento, que seria o de honra do Bayern.

Jogos da 27ª rodada do Alemão

Sábado (30/3)

Borussia M’Gladbach 0x3 Freiburg

Entracht 0x0 Union Berlin

Leverkusen 2×1 Hoffenheim

Werder Bremen 0x2 Wolfsburg

RB Leipzig 0x0 Mainz

Bayern 0x2 Borussia Dortmund

Domingo (31/3)

Augsburg x Colonia – 10h30

Stuttgart x Heidenheim – 12h30

Bochum x Darmstadt – 14h30

