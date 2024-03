Cristiano Ronaldo mais uma vez foi o destaque do Al Nassr no Sauditão. Neste sábado (30/3), o astro português fez três gols na goleada de seu time sobre o Al-Taee, por 5 a 1 , pela 25ª rodada da competição. Além do hat trick, CR7 teve outras duas oportunidades e criou vários lances de perigo. Enfim, atuação de craque.

Além de Cristiano Ronaldo, o brasileiro naturalizado português Otavio e Ghareeb fizeram os gols do time treinador pelo português Luis Castro (ex-Botafogo). O gol dos visitantes foi de Misidjan. Com este trinfo, o Al Nassr está em segundo lugar, com 59 pontos, mas 12 atrás do Al Hilal (que venceu na rodada). O Al Taee tem 22 pontos e está na zona de rebaixamento.

Veja aqui a tabela de classificação do Sauditão

O jogo começou complicado para o Al Nassr. Saiu na frente com um gol de Otávio, aos 20, mas levou o empate no ataque seguinte. Por sorte do time da casa, Misidjan, que fez o gol dos visitantes, levou vermelho aos 36. Com dez, o Al Taee se fechou ainda mais. Dessa forma, facilitou as coisas para o Nassr, que foi para o intervalo em vantagem graças a um gol de Ghareeb, nos acréscimos.

Só dá Cristiano Ronaldo

Na etapa final, show de CR7. Aos 21, recebeu de Mané e mandou um chute seco, de primeira. Aos 24, aproveitou uma bate-rebate para concluir e ampliar o placar. E, aos 41, numa cabeçada para o chão, matandol o goleiro do Al-Taee, o portuga celebrou o hat trick, fazendo seu tento 38 em 40 jogos nesta temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cristiano Ronaldo faz três na goleada do Al Nassr apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.