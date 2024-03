Juventude e Grêmio jogam mal e empatam em 0 a 0 em Caxias do Sul

Gremio e Juventude fizeram um jogo abaixo da crítica neste sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na primeira partida das finais do Campeonato Gaúcho. Sem criatividade, não levaram grande perigo nem nas poucas finalizações que tentaram. Desse modo, empataram em 0 a 0. Novo empate no próximo sábado (6), na Arena do Grêmio, leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer leva o título.

O Juventude terá a semana livre para se prepar com vistas ao próximo jogo. Já o Grêmio vai à altitude de La Paz, na Bolívia, terça-feira (2), onde estreia na Libertadores.

Primeiro Tempo

A primeira etapa, em resumo, deixou a deejar em nível técnico, intensidade e oportunidades de gol. Desse modo, quem ameaçou primeiro foi o Grêmio, logo aos 2min, em chute de Pavon que Gabriel desviou para a linha de fundo. O Juventude chegou aos 9 minutos, em chute de Lucas Barbosa que Caíque rebateu e a defesa afastou. Pavón, outras duas vezes, ameaçou, mas sem grande perigo. No fim dos acréscimos, Rodrigo Ely se distraiu na saída de bola, Rildo chutou e Caíque mandou para escanteio.

Segundo Tempo

O Juventude inegavelmente voltou melhor no início do segundo tempo. Sendo assim, antes do primeiro minuto, Rildo bateu com perigo da entrada da área e o obrigou o goleiro gremista a fazer grande defesa. Aos 2 minutos, Gilberto, meio sem ângulo, também obrigou Caíque a, afinal, trabalhar.

O Grêmio ameaçou em cobrança de falta aos 12 minutos, quando Cristaldo cobrou falta e Gabriel espalmou a bola para lateral. A partir daí, o jogo voltou ao ritmo lento e abaixo da crítica em termos técnicos. Para piorar em relação ao primeiro tempo, ambas as equipes, desgastadas, passaram a adotar faltas táticas como critério para evitar o avanço do adversário.

Dessa forma, o árbitro Anderson Daronco teve que distribuir diversos cartões amarelos para ambos os times para controlar o jogo até o apito final.

JUVENTUDE 0 X 0 GRÊMIO

Campeonato Gaúcho 2024 – Final – Jogo de ida

Data: 30/03/2024

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gabriel, Pará, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos (Nenê, 32’/2ºT); Edson Carioca (Rildo, 35’/1ºT), Gilberto (Eric Farias, 32’/2ºT) e Lucas Barbosa (Kleiton, 44’/2ºT). Técnico: Roger Machado

GRÊMIO: Caíque, João Pedro, Rodrigo Ely, Kanemann e Fábio; Villasanti, Pepê (Du Queiroz, 18’/2ºT)) e Cristaldo (Dodi, 18’/2ºT); Gustavo Nunes (Nathan Fernandes, 40’/2ºT), Diego Costa (JP Galvão, 40’/2ºT) e Pavón (Soteldo, 34’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

Gols: Everton Cebolinha, 46’/1ºT (0-1) e Pedro, 45’/1ºT (0-2)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes

VAR: Jean Pierre Gonçalves

Cartão Amarelo: Jadson, Rildo, Jean Carlos, João Lucas, Rodrigo Sam (JUV); João Pedro, Fábio, Kanemann (GRE)

Cartão Vermelho:

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Juventude e Grêmio jogam mal e empatam em 0 a 0 em Caxias do Sul apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.