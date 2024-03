Dinenno, do Cruzeiro, analisa tempos distintos, mas ressalta: ‘Poderíamos ter vencido’

Depois de um fraco primeiro tempo, o Cruzeiro voltou melhor na etapa final e foi buscar o empate diante do Atlético-MG, pelo jogo de ida da final do Mineiro. Assim, coube ao centroavante Dinenno marcar o gol que deixou tudo igual na Arena MRV. O argentino citou que os dois tempos foram bem distintos, mas que pelo desempenho na segunda etapa, a Raposa poderia ter conquistado a vitória diante do arquirrival.

“Creio que o time fez um jogo irregular no primeiro tempo, principalmente nos lances que marcaram os gols dos rivais. Estivemos melhores no segundo tempo, o que gerou muitas situações de gol. Poderíamos até ter vencido a partida”, disse o jogador.

Como teve o melhor aproveitamento na primeira fase, o time da Toca da Raposa tem a vantagem por dois resultados iguais e poderá ser campeão com mais um empate. O Galo, por sua vez, precisa vencer o jogo de volta para ficar com o título.

De um lado, a Raposa não vence a competição desde 2019, enquanto o Galo tenta o pentacampeonato. Com o resultado, o Cruzeiro segue invicto diante do arquirrival na Arena MRV.

Por fim, o jogo de volta está marcado para o próximo domingo (7), às 15h30 (de Brasília), no Mineirão. Dessa forma, assim como no jogo de ida, o confronto terá torcida única, desta vez, da Raposa.

