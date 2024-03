Porto perde para o Estoril e fica longe da liderança em Portugal

Fora de casa, o Porto perdeu por 1 a 0 para o Estoril neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Português. O gol da virória da equipe anfitriã foi de Cassiano, no segundo tempo. Com a derrota, os Dragões se distanciaram ainda mais da disputa pelo título. Na terceira posição, estão 10 pontos atrás do líder Sporting e a nove do vice-líder Benfica. O Estoril, em resumo, chegou ao 13° lugar e, sendo assim, abriu cinco pontos da zona de rebaixamento da competição.

O Porto volta a campo na próxima quarta-feira (3). Também como vistiante, enfrenta o Vitória de Guimarães pelas semifinais da Taça de Portugal. Já o Estoril vai a Lisboa, segunda-feira (8), pelo Campeonato Português.

O Jogo

Após um primeiro tempo morno e com poucas chances de parte a parte, o Porto viu o jogo escapar de suas mãos entre os 15 e os 24 minutos do segundo tempo. Em resumo, um pênalti marcado a favor dos Dragões foi anulado pelo VAR, o goleiro Diogo Costa foi expulso e, no lance seguinte, o Estoril abriu o placar em chute de Cassiano.

Sendo assim, coube a uma equipe com um a menos, ansiosa e desorganizada buscar desesperadamente o gol de empate. Com o emocional em frangalhos, o Porto ainda perdeu Francisco Conceição, também expulso. O Porto chegou perto de empatar já nos acréscimos, mas, tenso, não conseguiu concluir a contento.

