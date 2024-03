Renato admite jogo ruim do Grêmio diante do Juventude

O Grêmio teve atuação fraca neste sábado, contra o Juventude, no primeiro confronto da final do Gauchão, neste sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Após o jogo, o técnico Renato Gaúcho disse considerar a partida bastante acirrada. Ademais, admitiu que o futebol apresentado em campo foi abaixo do que normalmente se espera da equipe.

“Ficamos devendo. Não cumprimos com o esperado. Foi um jogo muito disputado, minha equipe é reconhecida pela técnica, mas ficamos abaixo do esperado, principalmente devido à marcação do Juventude. Em casa (na Arena) precisamos ser mais assertivos, com o apoio de 50 mil torcedores e o campo nos favorecendo. Teremos esses trunfos a nosso favor, mas é claro que não atuamos no nível desejado. Na pior das hipóteses, um empate sem gols é aceitável”, avaliou.

Vitória na Arena vale o hepta para o Grêmio

O resultado não beneficia nenhuma das equipes para o jogo de volta, mas o Grêmio assegura o sétimo título consecutivo do Gauchão com qualquer vitória na Arena. Em oito jogos em casa este ano, o time conquistou sete vitórias, com apenas um empate.

“Teremos mais 90 minutos em casa. Não garante que seremos campeões, mas teremos o apoio da torcida. Não fomos tão bem hoje, mas na próxima semana será outro jogo, especialmente porque o gramado na Arena permite um jogo mais dinâmico, do jeito que os jogadores preferem”, projetou.

“Na Arena, o cenário é diferente e isso beneficiará as equipes, com o Grêmio tendo uma vantagem nesse aspecto”, concluiu.

Agora, o Tricolor muda o foco para a estreia na Libertadores. Na terça-feira, enfrentam o The Strongest, na Bolívia. O jogo está marcado para às 21h, no Hernando Siles, em La Paz. No sábado seguinte, às 16h30, ocorre o confronto de volta da final do Gauchão contra o Juventude, na Arena.

