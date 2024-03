Liverpool x Brighton: onde assistir, escalações, arbitragem

Com 64 pontos e dividindo a liderança com o Arsenal (que enfrenta o City, vice-líder, com 63, neste domingo), o Liverpool recebe o Brighton em jogo pela 30ª rodada da Premier League inglesa. O jogo será às 10h (de Brasília) e a vitória poderá deixar os Reds na ponta isolada da competição.

O rival do Liverpool vem num momento de oscilação. Afinal, venceu as duas últimas partidas, mas, nas duas anteriores, levou duas surras. Com isso, caiu de posição e hoje é o nono colocado na tabela.

Onde assistir

O canal Star+ transmite a partir das 10h (de Brasília)

Como está o Liverpool

Como vem ocorrendo há várias rodadas, Jurgen Klopp não conta com pelo menos oito jogadores, todos lesionados, como é o caso do goleiro Alisson e o apoiador Jota. Mas o lado bom é que ele conseguirá manter a base das últimas partidas. Dessa forma, contará com seu trio de ferro do ataque: Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz

Como está o Brighton

Não é apenas o Liverpool que está às voltas com as lesões. O técnico De Zerbi enfrenta dificuldades para montar o melhor time possível para encarar o rival poderoso. Afinal, não conta com Solly March, Hinshelwood e Mitoma (todos com lesões musculares). Além disso, o veterano Milner ainda é dúvida. Portanto, nada indica que Zerbi mudará o esquema 4-2-3-1, apenas com Welbeck mais à frente e Ansu Fati chegando para auxiliá-lo.

LIVERPOOL X BRIGHTON

30ª Rodada da Premier League

Data e horário: 31/3/2024, 10h (de Brasília)

Local: Anfield, Liverpool (ING)

LIVERPOOL: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz. Técnico: Jurgen Klopp

BRIGHTON: Verbruggen; Lamptey, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Gross, Gilmour; Adingra, Lallana, Fati; Welbeck; Técnico: De Zerbi

Árbitro: David Coote

Auxiliares: Tim Wood and Mark Scholes

VAR: Paul Tierney

