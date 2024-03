Com gols nos acréscimos, Brentford e Manchester United ficam no empate

Em jogo que se tornou eletrizante na reta final, Brentford e Manchester United ficaram no empate pela 30ª rodada da Premier League, no Community Stadium. Os donos da casa acertara a traves em quatro oportunidades ao longo dos 90 minutos. Mount abriu o placar para Red Devils, aos 50 do segundo tempo, enquanto Ajer deixou tudo igual aos 53. Com o resultado, o United segue em sexto, com 48 pontos, já os donos da casa estão em 15º, com 27.

Na próxima rodada, o Brentford volta a jogar em casa, desta vez diante do Brighton, dia 3, às 15h30 (de Brasília). O Manchester, por sua vez, visita o Chelsea, dia 4, às 16h15, no Stamford Bridge.

Donos da casa pressionam

Desde o primeiro minuto, o Brentford não deu espaço para o Manchester United e simplesmente teve 14 finalizações nos primeiros quarenta e cinco minutos. Toney, inclusive, acertou a trave aos 23, e por pouco não estufou a rede de Onana. Minutos depois foi a vez de Zanka também carimbar o poste e levar muito perigo à meta dos Red Devils, Os visitantes, por sua vez, tiveram mais posse de bola, entretanto faltou serem mais verticais e ter mais profundidade.

Trave novamente

O United voltou e quase abriu o placar com Bruno Fernandes. Além disso, Höjlund também finalizou no alvo, porém Flekken brilhou com uma grande defesa. Em seguida, foi a vez do Brentford assustar a meta de Onana, que fez duas grandes defesas. Lewis-Potter pegou o rebote do chute de Yarmolyuk e chutou para o gol, mas parou no arqueiro. Wissa e Mbeumo também acertaram o alvo, mas pararam na trave.

Reta final eletrizante

Quando tudo parecia caminhar para um 0 a 0, Mount abriu o placar para o Manchester United aos 50 minutos. No entanto, três minutos depois, Ajer surgiu no meio da defesa adversária para empatar o jogo para o Brentford.

Jogos da 30ª rodada da Premier League

Sábado (30/3)

Newcastle 4×3 West Ham

Chelsea 2×2 Burnley

Sheffield 3×3 Fulham

Nottingham Forest 1×1 Crystal Palace

Bournemouth 2×1 Everton

Tottenham 2×1 Luton Town

Aston Villa 2×0 Wolverhampton

Brentford 1×1 Manchester United

Domingo (31/3)

Liverpool x Brighton – 10h

Manchester City x Arsenal – 12h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com gols nos acréscimos, Brentford e Manchester United ficam no empate apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.