Milito diz que Atlético começou bem, mas sentiu ‘gol acidental’ do Cruzeiro

O Atlético-MG começou a partida dominando o Cruzeiro e, logo, abriu a vantagem de dois gols no primeiro tempo. No entanto, na volta do intervalo, o Galo sofreu um gol no início da etapa final e viu o adversário subir de produção e alcançar o empate por 2 a 2 nos acréscimos. Gabriel Milito, novo treinador da equipe, exaltou a atuação da primeira parte, porém ressaltou que o ‘gol acidental’ fez a Raposa reagir.

“Foi um primeiro tempo muito favorável para nós. Neutralizamos bem o Cruzeiro, sem deixar jogar, além de termos critério com a bola. O primeiro tempo me deixa tranquilo. Tivemos qualidade, eles compreenderam como eu quero jogar”, disse, antes de completar

“O plano de jogo para o segundo tempo era muito parecido. Um gol acidental. Esse gol deu ânimo ao Cruzeiro. Aí, nós, sentimos. Até esse momento, o rival não tinha criado nenhuma situação. Pouco a pouco, perdemos a intensidade do primeiro tempo – por isso as modificações. Para ter maior frescura neste setor de campo. De nenhuma maneira imaginamos que, na última bola, iam marcar”, acrescentou.

Estreia logo na decisão

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (7), às 15h30 (de Brasília), no Mineirão. Dessa forma, assim como no jogo de ida, o confronto terá torcida única, desta vez, do Cruzeiro. Por fim, o Atlético não tem a vantagem de dois resultados iguais e terá que vencer para conquistar o penta do Estadual.

