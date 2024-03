Fortaleza e Ceará empatam sem gols no jogo de ida da final do Cearense

Tudo igual no jogo de ida da final do Campeonato Cearense 2024. Neste sábado, Fortaleza e Ceará se enfrentaram pelos primeiros 90 minutos da decisão do torneio estadual, mas o duelo terminou empatado sem gols. A partida aconteceu no Castelão, na capital do estado.

Dessa forma, com o resultado, tudo fica aberto para a partida de volta. Quem vencer conquistará o título, e nova igualdade no marcador levará a decisão para os pênaltis. O Leão tem 46 títulos e busca o 47º, enquanto o Vozão tem 45 troféus e tenta igualar com o maior rival.

A partida não teve muitas emoções e foi muito truncada. O Ceará criou mais no primeiro tempo e levou vantagem na maioria das vezes, mas o Fortaleza não se abateu. Na etapa final, principalmente com a entrada de Marinho, o Leão criou boas chances e foi superior ao Vozão.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, às 16h40 (de Brasília), novamente no Castelão, pelo jogo de volta do torneio estadual. Antes, porém, o Fortaleza tem compromisso com o Sportivo Trinidense (PAR), na quarta-feira, na estreia da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, o Ceará terá a semana livre para se preparar para o clássico.

