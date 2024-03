Santos x Palmeiras: Endrick é dúvida para jogo de ida da final do Paulistão

O Palmeiras encerrou a preparação para encarar o Santos no jogo de ida da final do Campeonato Paulista 2024, mas o técnico Abel Ferreira tem uma dor de cabeça. Principal nome do time alviverde, afinal, o atacante Endrick é dúvida para o clássico e pode ficar de fora da partida.

Com dores na coxa direita, o camisa 9 não treinou com os companheiros neste sábado, na Academia de Futebol. Dessa forma, a escalação ou não de Endrick será decidida apenas momentos antes do clássico. As equipes se enfrentam neste domingo, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O atacante de 17 anos sofreu uma pancada no empate da Seleção Brasileira com a Espanha, na última terça-feira, e voltou a sentir dores dois dias depois, na vitória sobre o Novorizontino. No Allianz Parque, aliás, ele deixou o jogo no segundo tempo e iniciou tratamento na sequência.

Caso Endrick não jogue, o substituto natural é Rony. O camisa 10 foi quem entrou no lugar do jovem na quinta-feira. Assim, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Santos é: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Piquerez e Raphael Veiga; Endrick (Rony) e Flaco López.

