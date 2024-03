Jornalista de Braga (POR), sobre Artur Jorge: ‘Tem como fazer o Botafogo brilhar’

O chá de revelação finalmente saiu! Ainda que de forma extraoficial, diga-se. Mas Artur Jorge, de 53 anos, será o novo treinador do Botafogo, que conseguiu tirá-lo da Europa em plena temporada corrente. Agora, é hora, então, de conhecer o comandante. Para apresentá-lo à exigente torcida alvinegra, o Jogada10 ouviu o jornalista Thiago Correia, do “Diário do Minho”. Ele acompanhou de perto o trabalho do técnico no Braga. Há, de fato, motivos para se empolgar?

“Tecnicamente, Artur Jorge tem as ferramentas para fazer brilhar o time do Botafogo. Ele pode fazer isso”, iniciou.

Nascido em Braga, Artur Jorge jogou no clube da cidade nas categorias de base, fez toda a sua carreira no time, com uma brevíssima passagem pelo Penafiel. Enquanto treinador, quase sempre esteve ligado ao clube, seja nas inferiores ou na equipe B. Quando saiu, nunca esteve a mais de 100 quilômetros da capital do Minho.

“O grande desafio do treinador vai ser, pela primeira vez, estar longe de casa. Arthur Jorge sempre esteve na famigerada zona de conforto. Precisa, assim, mostrar que criou asas para voar. No entanto, também é verdade que, como dizem aqui em Portugal, ele disse ‘presente’ quando chamado à equipe principal”.

Jogos marcantes na Champions

No momento em que Artur Jorge tomou à frente de Quique Setién e Pedro Martins nas negociações e aproximou-se do Mais Tradicional, um ponto de interrogação caiu sobre a cabeça dos botafoguenses. Momentos depois, contudo, as informações sobre o retrospecto recente do comandante mudaram a percepção de boa parte dos alvinegros.

“O Braga entra, normalmente, no Campeonato Português, com a obrigação de ser, no mínimo, o quarto colocado, atrás apenas dos ‘três grandes’. No seu primeiro ano, contudo, superou a ordem natural e ficou em terceiro lugar. Aliás, foi o ano em que o clube fez mais pontos na sua história, o que não é pouca coisa”, frisou Correia.

A boa campanha, em 2022-23, levou o Braga à Champions de 2023/24. A equipe do Norte de Portugal deu muito trabalho…

“Garantiu vaga na Liga dos Campeões e, apesar de ficar em terceiro lugar no grupo, fez frente ao poderoso Real Madrid dentro e fora de casa. Contra o Union Berlin, na Alemanha, liderou o Braga em uma virada absolutamente brilhante. Ainda neste ano, conquistou a Taça da Liga e botou mais um troféu na Pedreira.

‘O simples e o fator John Textor para o trabalho no Botafogo’

A ideia de John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, é tê-lo em um projeto a longo prazo. Neste sentido, o treinador lusitano pode sentir-se mais à vontade no Glorioso.

“Faz o famoso arroz com feijão no time, sabe aproveitar as valências dos jogadores e arma a equipe sem muitas grandes invenções. Aqui, no Braga, ele tem um respaldo grande do presidente António Salvador, que sempre o defendeu e protegeu. Por ser uma escolha pessoal do John Textor, pode sentir alguma semelhança e ajudá-lo a sentir-se em casa”, concluiu.

