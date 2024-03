Renato garante que Grêmio terá reservas na Libertadores

O torcedor já sabe que não verá o Grêmio jogar com força máxima na estreia na Libertadores de 2024. Afinal, o treinador Renato Gaúcho destacou que precisará poupar no duelo contra o The Strongest (BOL), nesta terça-feira (02), às 21h (horário de Brasília), fora de casa.

“É um problema sério. Não tem como ir com força máxima. Amanhã (domingo) vamos treinar de manhã, tem avaliação médica, jogador de um dia para o outro tem uma dor. A partir de amanhã (domingo), decido quem vai viajar, mas não dá para levar todo mundo. Viagem, cansaço, altitude, é uma guerra lá (na Bolívia) e sábado outro jogo”, comentou Renato.

Calendário do Grêmio

Depois do treino da manhã deste domingo (31), o elenco à disposição de Renato Gaúcho terá a tarde para descansar. A segunda-feira (01) não terá treinos, mas os atletas viajarão para a Bolívia, onde irão encarar, além do The Strongest, uma altitude de cerca de 3640 metros. Dessa forma, a provável escalação do Grêmio para o duelo fora de casa será esboçada ou definida no treino deste domingo.

Depois de voltar da Bolívia, o Grêmio encara o Juventude no sábado (06), na Arena, pela volta da final do Gauchão. Na ida, em Caxias do Sul, empate em 0 a 0. Até o final de abril, o Tricolor terá outros seis jogos, sendo quatro pelo Brasileirão e dois pela Libertadores.

Fora de casa, os compromissos do time de Renato Gaúcho serão contra o Vasco da Gama, Estudiantes e Bahia, nos dias 13, 20 e 27 de abril.

