Neymar entrará com a taça do Paulistão na Vila Belmiro

Atacante do Al Hilal (ARA) e ídolo do Santos, Neymar comparecerá à Vila Belmiro neste domingo (31/3), onde o Peixe receberá o Palmeiras pela ida da final do Campeonato Paulista. A bola vai rolar às 18h (de Brasília). No estádio do Alvinegro, o atleta levará a taça para o gramado, em uma ação organizada pela Federação Paulista de Futebol.

Neymar foi campeão paulista com o Santos em 2010, 2011 e 2012. Mas foi vice em 2013, no último ano do jogador no Peixe, antes de seguir para o Barcelona. Desde então, o Alvinegro chegou à final em 2014, 2015 e 2016. Desde então o Santos não chegava a uma decisão estadual.

Neymar e o Santos

O convite para Neymar levar a Taça até o gramado também veio como uma forma de se reaproximar do craque, que está com 32 anos e caminha para a reta final da carreira. O Santos, aliás, sonha com um retorno do atacante ao clube.

Neste ano de 2024, aliás, Neymar compareceu à Vila Belmiro na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no dia 07 de fevereiro (semana do aniversário do craque). Na ocasião, o gol foi marcado por João Schmidt. O Santos encerrou a fase de grupos do Paulistão com a segunda melhor campanha: 25 pontos em 12 jogos. Assim, ficou atrás apenas do Palmeiras, que somou 28. Por isso, o Verdão tem o direito de decidir o Paulistão-2024 em casa.

Neymar se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, não atua desde outubro e tem previsão de retorno aos gramados para o segundo semestre de 2024. Assim, o craque é dúvida para a disputa da Copa América com a Seleção Brasileira, entre junho e julho, nos EUA.

