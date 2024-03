Santos x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Santos e Palmeiras começam, neste domingo, 31/3, a decisão do Campeonato Paulista de 2024. O jogo será às 18h (de Brasília) na Vila Belmiro, que estará lotada e tem até uma atração especial: Neymar, ídolo maior do clube neste século, levará a taça até o gramado para a celebração da torcida santista. O jogo da volta será no prõximo domingo, no Allianz Parque (o Verdão tem melhor campanha).

