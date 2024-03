São Paulo inicia a reta final de treinos para a estreia na Libertadores

Após o domingo de folga, o elenco do São Paulo se reapresenta nesta segunda-feira (31/3) para a reta final de preparação visando a estreia do time na Libertadores, que será nesta quinta-feira (4/4) em Córdoba, contra o Talleres. O time fará uma serie de treinos antes da viagem em voo fretado na quarta-feira para a Argentina.

Neste sábado, o São Paulo fez um jogo treino contra o Atlético de Mogi, da quinta divisão estadual. Foram quatro tempos de 30 minutos e, no fim, goleeada de 10 a 0. O apronto contou com os jogadores que estavam defendendo as suas seleções na data-Fifa: Rafael e Pablo Maia (Seleção Brasileira), Arboleda (Equador), Ferraresi (Venezuela), Bobadilla (Paraguai) e James Rodríguez (Colômbia). Assim, foi o primeiro trabalho em que o técnico Thiago Carpini contou com elenco completo.

A formação principal foi esta: Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson, Lucas, James e Wellington Rato; André Silva.

