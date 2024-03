Vasco paga última parcela de dívida com Andrey Santos

O Vasco pagou a última das seis parcelas da dívida com o volante Andrey Santos. Dessa forma, os advogados do Cruz-Maltino solicitaram que os representantes do atleta dêem como encerrada a batalha judicial, que começou no segundo semestre do ano passado.

O pagamento foi realizado no último dia 20, mas a informação, divulgada primeiramente pelo jornal “O Globo”, só foi revelada neste domingo (31). Esta última parcela da dívida tinha o valor de R$ 85.833,41, com juros e correção monetária.

No ano passado, Andrey Santos acionou a Justiça para que o Vasco lhe pagasse uma dívida de R$ 662.131,11, por conta de um bônus na renovação com o atleta, assinada em setembro de 2022. Contando juros, correção monetária e mais uma entrada (sem contar as seis parcelas), o Vasco pagou um total de R$ 776.661,08,

Na renovação contratual, Vasco e Andrey assinaram que o volante receberia um bônus de R$ 800 mil, sendo este valor dividido em cinco parcela semestrais de R$ 160 mil. O clube carioca, inclusive, pagou a primeira parte. O acordo previa ainda que, em caso de venda, Santos deveria receber todas as outras parcelas em até três meses.

O atleta foi vendido para o Chelsea em janeiro de 2023. Assim, o Cruz-Maltino deveria pagar o restante até abril, o que não aconteceu. Assim, o atleta e seus representantes acionaram os seus direitos na Justiça cobrando R$ 662 mil (R$ 640 mil mais R$ 22 mil de juros e correção monetária). Andrey Santos completará 20 anos em maio e atualmente está emprestado ao Strasbourg (FRA).

Pagamento da dívida do Vasco com Andrey Santos

Sinal (30%) – R$ 285.331,14

1ª parcela – R$ 78.021,12

2ª parcela – R$ 78.793,60

3ª parcela – R$ 79.556,09

4ª parcela – R$ 84.142,15

5ª parcela – R$ 84.983,57

6ª parcela – R$ 85.833,41









