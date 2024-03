City e Arsenal empatam. Liverpool é líder isolado

Neste domingo (31/3), pela 30ª rodada da Premier League Inglesa, o Manchester City recebeu o Arsenal. O clássico valia muito na briga insana pelo título. Atual tricampeão, os Citizens entraram na rodada com 63 pontos, em terceiro lugar. Mas um atrás de Arsenal e Liverpool, os ponteiros. O City fez valer o seu toque de bola e teve 75% de posse. Entretanto o Arsenal mostrou sua qualidade defensiva, anulando a maioria das jogadas, e perigosos contra-ataques. No fim, tudo igual, 0 a 0.

O resultado foi sob medida para o Liverpool. Os Reds venceram o Brighton por 2 a 1 neste domingo e agora estão na liderança isolada, com 67 pontos. O Arsenal, que voltaria para a ponta se vencesse (tem melhor saldo) foi aos 65 pontos, agora em segundo lugar. Já o City, com 64, segue em terceiro.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Gabriel Jesus comanda os ataques do Arsenal

Nos primeiros 45 minutos, o clássico foi marcado pelo equilíbrio. O City, trocando passes, dono da posse, mas com dificuldades para entrar na área. Com Haaland muito bem marcado por Gabriel Magalhães, as chances apareciam em chuveirinhos com a entrada de algum elemento supresa. Como ocorreu em uma cabeçada de Aké que o goleiro Raya fez ótima defesa. Já o Arsenal levou muito perigo em lances com Gabriel Jesus. O brasileiro começou como titular e mostrou muita atitude, buscando o jogo e aparecendo em três ataques perigosos. Quase marcou num chute de fora da área.

City em cima, mas Gunners no ferrolho

No segundo tempo, o City foi mais incisivo, empurrando o Arsenal para a defesa. Kovacic teve a primeira grande oportunidade, numa finalização que tirou tinta da trave do goleiro Raya. Naquela altura, o City já tinha 75% de posse diante de um retrancado Arsenal. Mas as finalizações eram imprecisas. Para se ter ideia, com 75 minutos de jogo, os números indicavam sete finalizações para o City e quatro para o Arsenal. Mas apenas um chute de cada time na direção do gol. Nos dez minutos finais, a pressão do City foi muito grande. Haaland perdeu a melhoir chance da partida, furando um arramate. Doku falhou num outro arremate. Mas o Arsenal teve uma boa chance com Trossard. Contudo a bola não entrou e empate em 0 a 0 fez a festa da torcida do Liverpool.

Jogos da 30ª rodada da Premier League

Sábado (30/3)

Newcastle 4×3 West Ham

Chelsea 2×2 Burnley

Sheffield 3×3 Fulham

Nottingham Forest 1×1 Crystal Palace

Bournemouth 2×1 Everton

Tottenham 2×1 Luton Town

Aston Villa 2×0 Wolverhampton

Brentford 1×1 Manchester United

Domingo (31/3)

Liverpool 2×1 Brighton

Manchester City 0x0 Arsenal

