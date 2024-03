Inter de Milão x Empoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida que encerra a 30ª rodada do Campeonato Italiano, a líder Inter de Milão recebe o Empoli. A bola vai rolar nesta segunda-feira (1/4), às 15h45 (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Onde assistir



A partida terá transmissão do Star + a partir das 15h45 (de Brasília).

Como chega a Inter

A Inter de Milão está com 76 pontos e é seguida de longe por Milan e Juventus, com 65 e 59 pontos, respectivamente. Os dois já jogaram na rodada. A Inter tem uma campanha empolgante. Afinal, além de liderar, tem o melhor ataque (71) e a melhor defesa (14). Naturalmente, tem também o melhor saldo (57). A equipe comandada por Simone Inzaghi tem apenas uma derrota na competição.

Como faltam oito jogos para o Milan, o principal perseguidor da Inter, o Rubro-Negro somaria no máximo mais 24 pontos. Dessa forma, chegaria a 89. Assim, a Inter precisa chegar aos 90 para não depender de outros resultados e, enfim, ganhar o caneco antecipadamente. Como já tem 76, precisa de mais 14 pontos. Há, inclusive, a possibilidade do título ser sacramentado na 33ª rodada, quando Milan e Internazionale medirão forças. Para a partida desta segunda-feira, não poderá contar com Arnautovic, Cuadrado e De Vrij, todos machucados.

Como chega o Empoli

O Empoli, por sua vez, é o primeiro fora do Z3. Afinal, tem 25 pontos, a mesma pontuação do Frosinone, que já jogou na rodada. Os dois últimos colocados, aliás, são Sassuolo (23) e Salernitana (14). Mas a equipe da Toscana não terá Ebuehi, lesionado, e Maleh, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Inter de Milão x Empoli

Campeonato Italiano de 2023/2024 – 30ª Rodada

Data e horário: 1/4/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

INTERNAZIONALE: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

EMPOLI: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Niang e Cambiaghi Técnico: Davide Nicola

Árbitro: Federico Dionisi

Jogos da 30ª rodada do Italiano Sábado (30/3)

Napoli 0x3 Atalanta

Genoa 1×1 Frosinone

Torino 1×0 Monza

Lazio 1×0 Juventus

Fiorentina 1×2 Milan

Segunda-feira (1/4)

Bologna x Salernitana – 7h30

Cagliari x Verona- 10h

Sassuolo x Udinense – 13h

Lecce x Roma – 13h

Inter x Empoli – 15h45 Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Inter de Milão x Empoli: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.