Corinthians foca na parte tática e em bolas paradas no treino do domingo de Páscoa

O Corinthians deu sequência a preparação a sua estreia na Copa Sul-Americana. No treinamento, deste domingo (31) de Páscoa, o comandante Antônio Oliveira priorizou a parte tática. Assim como a simulação de situações de bolas paradas tanto em cenários defensivos como ofensivos.

Inicialmente o elenco do Timão fez trabalhos físicos costumeiros na academia do CT Joaquim Grava. Posteriormente, os jogadores foram para o campo. Exatamente em atividade que teve o foco de melhorar o desempenho em situações de bolas aéreas, tanto na parte defensiva como ofensiva. Além disso, o técnico português priorizou o quesito tático na reta final do treinamento.

Os atletas voltam aos treinos na parte da manhã, desta segunda-feira (01/04), quando vai concluir sua preparação para a estreia na Sul-Americana. Em seguida, já à tarde, a delegação do Coringão viaja para o Uruguai. Mais especificamente para a capital Montevidéu, onde vai enfrentar o Racing.

O duelo, aliás, vai ocorrer na próxima terça-feira (02/04), no estádio Centenário, às 21h30. Mesmo na condição de visitante, o Corinthians entende que uma vitória logo no seu primeiro compromisso na Sula é essencial. Afinal, encontra-se em um grupo considerado bastante equilibrado. No caso, a equipe paulista integra o Grupo F ao lado de Argentinos Juniors da Argentina, Nacional do Paraguai, além do Racing do Uruguai.

Corinthians terá que dividir atenções entre Sula e Série A

na Neo Química Arena, no dia 09 de abril, às 19h (de Brasília) será a vez do Timão receber o Nacional do Paraguai. Posteriormente, o Coringão mudará seu foco para a estreia no Campeonato Brasileiro, quando vai encarar o Atlético, também como mandante. No entanto, a CBF ainda não confirmou data ou horário deste duelo pela Série A.

