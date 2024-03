Com gols portugueses, PSG bate arquirrival Olympique

Olympique de Marselha e PSG fizeram neste domingo (31/3) mais uma edição do clássico de maior relevância do futebol francês, já que envolve as equipes com as maiores torcidas do país. O duelo pela 27ª rodada da Ligue 1 foi no Velodrome, casa do Olympique, que recebeu torcida única. E a massa de Marselha saiu frustrada. Afinal, o PSG venceu por 2 a 0, gols portugueses, de Vitinha e Gonçalo Ramos. Foi um triunfo na raça, já que o Paris jogou com dez desde os 40 do primeiro tempo: o brasileiro Beraldo foi expulso numa marcação de falta polêmica. O goleiro Donnarumma, com grandes defesas, foi o cara do jogo.

O PSG foi aos 62 pontos e lidera com muita folga, já que o Brest tem 50 em segundo lugar. O Olympique está apenas na sétima posição, com 39 pontos, quatro atrás do grupo que está na zona das ligas europeias.

Veja aqui a classificação do Campeonato Francês

Primeiro tempo equilibrado

O jogo foi tenso, muito truncado e com poucas chances de gol no primeiro tempo, com o PSG com mais posse (58%) e finalizações (6 a 4), mas vendo quatro de seus cinco jogadores de defesa amarelados. Aliás, aos 40 minutos, Beraldo, que já tinha amarelo, fez uma falta sem violência no meio de campo, mas empurrando o rival que estava a caminho do gol. O juiz foi ao VAR e deu vermelho ao titular da Seleção Brasileira. O PSG ficava com dez.

A melhor chance do PSG foi logo no in-icio com Fabián Ruiz isolando um chute na pequena área e uma bela jogada individual de Dembélé, que acabou chutando fraco. Já o Olympique teve uma oportunidade num cruzamento em que Danilo Pereira cortou e quase fez contra (a bola passou raspando a trave, com Donnarumma batido). E um chute de Veretout, mas que roçou a trave.

Portugueses marcam e PSG vence

No segundo tenpo, Vitinha fez uma grande jogada puxando um contra-ataque e tocando para Dembélé, que devolveu para o português bater de primeira e colocar 1 a 0 do PSG na frente. Aos 13, o Olympique chegou a fazer um gol anulado por impedimento. O Olympique, apoiado pelos torcedores permaneceu em cima. Quase fez um gol fantasma quando o lateral-esquerdo Merlin tentou cruzar e a bola foi na direção do gol. Mas Donnaruma mandou a escanteio. O goleiro do PSG seguiu bem, fazendo duas grandes defesas e assegurando que seu gol não fosse vazado.

Aos 30, o PSG matou o jogo. O Olympique teve um escanteio (em lance que pediu pênalti, mas o juiz e o VAR não deram) e o time vistante armou o contra-ataque. Hakimi tocou para Asensio e este para o português Gonçalo Ramos – que entrara na vaga de Mbappé aos 20 da etapa final – mandar para a rede.

Jogos da 27ª rodada do Francês

Sexta-feira (29/3)

Lille 2×1 Lens

Sábado (30/3)

Metz 2×5 Monaco

Lyon 1×1 Reims

Domingo (31/3)

Lorient 0x1 Brest

Nice 1×2 Nantes

Clermont 0x3 Toulouse

Le Havre 0x2 Montpellier

Strasbourg 2×0 Rennes

Olympique 0x2 PSG

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com gols portugueses, PSG bate arquirrival Olympique apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.