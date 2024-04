Calleri segue como dúvida para estreia do São Paulo na Libertadores

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o Talleres, na próxima quinta-feira (04), em Córdoba, pela primeira rodada do grupo B da Copa Libertadores. Contudo, a grande dúvida do técnico Thiago Carpini e do torcedor é apenas uma. Afinal, Calleri ainda não sabe se terá condições de jogo para o primeiro embate no torneio continental.

O argentino trata de um rompimento de um cisto de Baker na região posterior de sua perna direita e vem trabalhando com os fisioterapeutas do clube. Calleri acreditava que teria condições de enfrentar o Novorizontino, dias depois, mas não se recuperou a tempo. Ele teve que assistir a eliminação da equipe nas arquibancadas do MorumBIS.

Desde então, o centroavante vem se preparando para a estreia do Tricolor na Libertadores. Em uma transmissão ao vivo na Twitch, o argentino confirmou que estaria em campo enquanto jogava com alguns amigos. Na transmissão, Calleri respondeu um torcedor, ao dizer que estará em Córdoba, contra o Talleres.

Depois de 20 dias da lesão, Calleri ainda não está treinando com os companheiros. Existe um cuidado para que o atacante não volte a treinar antes do necessário (e ideal), para que o jogador não tenha novos problemas. O São Paulo espera que o argentino esteja muito próximo dos seus 100%, antes de embarcar para Córdoba.

Calleri pode ser substituído por André Silva

Nesta temporada, o centroavante tricolor tem 11 partidas disputadas, três gols marcados e duas assistências. Caso não tenha condições, ele deve ser substituído por André Silva, que atuou como titular jogo-treino do São Paulo contra o Atlético Mogi, neste sábado (30).

