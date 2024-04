Rodrygo brilha e garante triunfo do Real Madrid sobre Athletic Bilbao

O Real Madrid aumentou sua sequência invicta no Campeonato Espanhol para 24 partidas. Afinal, conquistou triunfo por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, pela 30ª rodada, no Santiago Bernabéu, neste domingo (31). O brasileiro Rodrygo foi o protagonista da partida, pois foi o autor dos dois gols. O primeiro um golaço em jogada individual

Com o resultado positivo, os Merengues se isolam na liderança de La Liga, pois atingiu os 75 pontos, com uma vantagem de oito para o segundo colocado. Em seguida, a equipe da capital priorizará a Liga dos Campeões, pois enfrenta o Manchester City. O jogo de ida pelas quartas de final do torneio ocorre no dia 9 de abril, no Santiago Bernabeu. Em contrapartida, com a derrota, o time do país Basco segue na quarta colocação, com 56 pontos. No entanto, pode perder a posição se o Atlético de Madrid vencer o Villarreal, nesta segunda (01/04).

Rodrygo marca golaço

Athletic Bilbao iniciou melhor a partida, com maior presença no setor ofensivo e forçando o Real Madrid a ficar no campo de defesa. Apesar desse domínio dos visitantes, inclusive na posse de bola, os Merengues foram quem abriu o placar. Isso porque, logo aos sete minutos, os Galácticos partiram para o ataque e Brahim Díaz fez ótima inversão para o lado esquerdo e encontrou Rodrygo. O brasileiro arriscou a jogada individual e marcou um golaço de fora da área.

Depois de abrir o placar, o Real Madrid se posicionou bem defensivamente e teve êxito em anular as tentativas de subir ao ataque do Athletic. Com isso, apenas administrou o restante da primeira etapa. Já na reta final, Kroos cobrou escanteio para área, Tchouameni surgiu como elemento surpresa e quase fez o segundo dos Merengues.

Real Madrid manteve predomínio no 2º tempo

Em lance semelhante ao que originou o gol, Rodrygo fez nova jogada individual, e serviu Brahim Díaz. O camisa 21 finalizou cruzado e a bola carimbou a trave. Aos seis minutos da segunda etapa, os Galácticos levaram susto. Após cobrança de escanteio, Iñaki Willians recebeu sozinho na segunda trave, chutou de primeira e obrigou Lunin a fazer difícil defesa.

Os visitantes se arriscaram mais no ataque. Dessa forma, o Real Madrid conseguiu aproveitar os espaços e após rápidas trocas de passe desde o campo de defesa, marcou o segundo. Bellingham carregou do meio de campo até o ataque e acionou Rodrygo. O brasileiro invadiu a área, driblou adversário e fez o seu segundo.

Jogos da 30ª rodada de La Liga

Sexta-feira (29)

Cádiz 1×0 Granada

Sábado (30)

Getafe 0x1 Sevilha

Almería 0x3 Osasuna

Valencia 0x0 Mallorca

Barcelona 1×0 Las Palmas

Domingo (31)

Celta de Vigo 0x0 Rayo Vallecano

Girona 3×2 Real Betis

Alavés 0x1 Real Sociedad

Real Madrid x Athletic Bilbao

Segunda-feira (01/04)

Villarreal x Atlético de Madrid – 16h

