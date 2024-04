Atlético Goianiense é dominante e sai em vantagem na decisão do Estadual

O Atlético Goianiense venceu o Vila Nova na partida de ida da final do Goianão por 2 a 0, neste domingo (31/3), no Onésio Brasileiro, casa do rival. O atacante Luiz Fernando e o zagueiro Alix Vinicius marcaram para os visitantes, no primeiro tempo. Enquanto isso, o goleiro Dênis Júnior impediu que o Tigre sofresse uma goleada na segunda etapa.

O triunfo deixa o Dragão em vantagem para o jogo de volta, no Antônio Accioly. Isso porque uma nova vitória, um empate ou até mesmo uma derrota por apenas um gol de diferença garantem o tricampeonato goiano ao Atlético. O resultado positivo foi o 14º consecutivo da equipe na temporada.

Atlético Goianiense mata o jogo na primeira etapa

A locomotiva rubro-negra dominou as ações no começo do jogo com pressão sobre o Vila Nova e ataques constantes. Mesmo assim, os donos da casa quase surpreenderam com um chute de média distância aos 16 minutos. João Victor arriscou de longe, a bola desviou nas costas do seu companheiro Alesson e carimbou o travessão do goleiro Ronaldo.

Após dividida, Luiz Fernando ficou com a sobra, chutou da entrada da área e acertou o canto. Assim, ele se tornou o artilheiro do torneio com dez gols ao lado de Paulo Baya, do Goiás. Já aos 37 minutos, Shaylon cobrou falta para a área e encontrou o zagueiro Alix Vinícius. Ele apareceu na primeira trave e fez de cabeça o segundo gol do Atlético Goianiense. O Vila Nova sentiu a partida e encontrou dificuldades de sair do seu campo de defesa.

Bombardeio do Dragão e intervenções de Dênis Júnior

O roteiro da primeira etapa seguiu no segundo tempo. Afinal, o Vila Nova não conseguiu corrigir os seus erros. Principalmente com saída de bola e transições lentas, situações que prenderam a equipe no campo de defesa. Assim como erros de passe no meio de campo, fato que impediu a equipe a conseguir manter a posse de bola. Com isso, o Atlético Goianiense cresceu ainda mais na partida. O atacante uruguaio, Emiliano Rodríguez teve três chances de marcar. Nas duas primeiras, o árbitro de vídeo interveio e anulou as jogadas.

Seu compatriota Alejo Cruz também teve boa chance, ele recebeu na área e chutou de canhota. Contudo, o arqueiro Dênis Júnior evitou o gol com o pé. O goleiro impediu gols do Dragão em mais quatro ocasiões. No caso, em voleio de Emiliano Rodríguez e finalização de Luiz Fernando. Bem como em dois lances consecutivos de Vagner Love. O centroavante primeiro tentou de cabeça e depois com o pé.

No entanto, Dênis Júnior fez duas grandes defesas. Shaylon ainda acertou o travessão. O Vila Nova levou perigo apenas uma vez. Novamente em chute de longe, dessa vez Bruno Matias arriscou e exigiu que Ronaldo espalmasse.

