Luan crê em título do Palmeiras após derrota: ‘Já vivemos essa situação’

O Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Santos neste domingo (31), na Vila Belmiro e largou atrás na final do Campeonato Paulista. O Verdão agora precisa vencer por dois gols de diferença no próximo domingo (07), no Allianz Parque, para ficar com o título sem a necessidade de pênaltis. Algo que para o zagueiro Luan é muito possível, já que a equipe conseguiu fazer tal feito no ano passado.

Após a partida, o defensor ressaltou a experiência do elenco, que disputou várias finais nos últimos anos. Além disso, espera uma grande festa no Allianz Parque do torcedor, para ajudar o Palmeiras a reverter o placar.

“Trabalhar. Nos conhecemos muito, já vivemos diversas situações e isso só nos faz crescer. Agora o momento é pensar na Libertadores, quarta feira. Depois trabalhar pro próximo domingo, vai ser na nossa casa, certeza que estará lotado. A gente vai tentar reverter o resultado e sair campeão. Mas primeiro pés no chão, o Santos fez um bom jogo na casa deles, saíram com a vitória. Mas agora é na nossa casa”, disse Luan.

Luan vê dois tempos distintos na final

Além disso, Luan viu dois tempos distintos do Verdão. A equipe não teve grande atuação no primeiro tempo e só conseguiu entrar no jogo após sofrer um gol. Para o zagueiro, o Palmeiras terá tempo suficiente para traçar uma estratégia para conseguir sair com o tíutlo.

“Apesar de termos sofrido o gol, foram dois tempos distintos. Não conseguimos jogar no primeiro, mas crescemos depois do gol. Não conseguimos empatar, mas é um jogo de 180 minutos. Perdemos o primeiro tempo da final, mas temos a chance de traçarmos uma estratégia para ganharmos e sermos campeões com a nossa torcida”, finalizou.

