O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo (31), na Vila Belmiro e saiu na frente na final do Campeonato Paulista. O gol da vitória foi marcado por Otero no segundo tempo, completando um cruzamento de Guilherme. Eleito o craque da partida, o meio-campista pregou cautela mesmo com o triunfo, pediu pés no chão e concentração para confirmar o título no Allianz Parque.

“Estou feliz pelo resultado. Fizemos uma preparação boa para uma vitória dentro de casa com nossa torcida. Estamos felizes pelo resultado, mas ainda não conseguimos nada. Tem 90 minutos lá. O gramado é novo, vamos jogar agora. Esperamos ser campeões. Não conseguimos nada, é continuar com a mesma humildade, vamos trabalhar para conquistar’, disse Otero, que prosseguiu.

“A gente chegou nessa temporada, estamos nos conhecendo, mas nos entrosamos muito rapidamente. Não só em campo, mas fora. É um ambiente leve e tranquilo, é fácil de jogar com craques do nosso lado como Guilherme, Willian, Giuliano, Furch, Rincón…é fácil a convivência com eles. Estou feliz de fazer parte desse time”.

Otero promete ‘churrasquinho’ para Guilherme

Durante a entrevista, Otero acabou sendo interrompido pelo dono da assistência do gol, Guilherme. Em tom de brincadeira, o atacante “invadiu” a conversa com os jornalistas e perguntou se o venezuelano lhe pagaria um jantar pela assistência.

“Um churrasquinho. Agradecer ao “amado” pela assistência, fico feliz, não só pela assistência, mas pela dedicação dele em campo, é um orgulho vê-lo correndo, a gente se motiva”, completou o meia.

Assim, o jogo de volta da final do Paulistão acontece no próximo domingo (07), no Allianz Parque. Aliás, o Santos pode até empatar o jogo que sai com o título estadual.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Otero pede pés no chão após vitória do Santos: ‘Não ganhamos nada’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.