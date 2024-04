Fábio Matias celebra título da Taça Rio e ‘entrega bastão’ no Botafogo

Técnico interino do Botafogo, Fábio Matias celebrou o título da Taça Rio, conquistado neste domingo. Após a partida, afinal, o comandante valorizou a oportunidade de dar rodagem ao elenco, já que o resultado estava encaminhado.

“Uma das coisas principais que a competição nos deu foi a minutagem dos atletas. Um clube como o Botafogo tem que ter atenção à base, sou suspeito para falar. Essa questão da rodagem dos meninos, atletas que estavam no DM, atletas que precisam de ritmo, hoje tivemos atletas que têm condição de serem titulares na quarta-feira. Isso é fundamental para o Botafogo e fundamental para o tamanho que o Botafogo terá daqui para frente, com Copa do Brasil e Libertadores”, disse Fábio Matias.

O Botafogo, aliás, volta a campo na próxima quarta-feira, diante do Junior Barranquilla (COL), no Estádio Nilton Santos. Dessa forma, a partida marca a estreia do Glorioso na fase de grupos do torneio internacional depois de sete anos.

Chegada de Artur Jorge

Fábio Matias comentou também sobre a chegada de Artur Jorge, que, enfim, será o novo técnico do Botafogo. O português de 52 anos, porém, tem chegada prevista ao Brasil entre terça e quarta-feira e assumirá a equipe.

“Todas as situações relacionadas a quem virá a melhor pessoa para responder é o John, é concentrado tudo nele. Sou funcionário do Botafogo, não de treinador. Fiz o meu melhor para o Botafogo, fazemos tudo pelo clube. Sou funcionário do clube, sou estafe permanente. Em situações de crise, você tem o permanente para sustentar. Tem quarta-feira, você tem que entregar bem. Posteriormente, você tem que perguntar para o John. Se eu elogiar mais, vão achar que é conveniência. Tem que deixar tudo organizado, e fizemos isso. Cabe dizer ao John como as coisas vão funcionar daqui para frente. John está muito feliz do que está sendo feito, o Alessandro (Brito, head scout) é nosso interlocutor principal nas conversas. John tem confiança. Se ele não tivesse confiança, não ficaríamos tanto tempo à frente. Sem sombra de dúvidas, é um voto de confiança”, analisou.

