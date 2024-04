Goleiro do Nova Iguaçu, finalista do Carioca, admite interesse do Inter

Eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho, o Inter se aproxima de mais um reforço para a sequência da temporada. Destaque do Nova Iguaçu no Carioca, o goleiro Fabrício comentou após o primeiro jogo da final contra o Flamengo a respeito do interesse do clube gaúcho.

Aos 38 anos, ele deve se apresentar no Beira-Rio após a segunda partida da decisão, que ocorrerá no próximo domingo. No ida, o Orgulho da Baixada perdeu por 3 a 0.

“É verdade. O interesse existe, mas como já disse, minha cabeça está focada no Nova Iguaçu. Depois, no futuro, a gente resolve”, afirmou Fabrício, em entrevista à TNT Sports. Jânio Moraes, presidente do clube da Baixada Fluminense, também acenou sobre o acerto encaminhado entre o goleiro e o Inter. “Acredito que já perdemos dois. O Carlinhos e o Fabrício, que foi para o Internacional’, disse o dirigente, também referindo-se à saída do atacante Carlinhos para o Flamengo. Fabrício terá o desafio de brigar por um espaço na meta colorada. O titular da posição, Sérgio Rochet, voltou a jogar recentemente na semifinal do Estadual frente ao Juventude, mas deve desfalcar o Colorado durante a Copa América, que ocorrerá entre junho e julho. O técnico Eduardo Coudet conta no elenco com Anthoni, que atuou em boa parte do Gauchão, e o jovem Diego, da equipe sub-20. Ivan teve ruptura do ligamento do joelho logo na estreia na temporada e não tem prazo para voltar aos gramados. Fabrício deve assinar contrato até o fim do ano com o Inter, que será o seu primeiro clube grande na carreira.

