Lista de inscritos do Cruzeiro na Sul-Americana tem João Pedro e destaques da base

A Conmebol divulgou a lista de inscritos do Cruzeiro para a Copa Sul-Americana. No site oficial da entidade, aparecem 50 jogadores, entre eles o atacante João Pedro. destaques da base celeste.

O jogador, aliás, está prestes a ser reintegrado ao elenco e renovar contrato com o clube mineiro. Todos os atletas do profissional, aliás, estão na lista do técnico Nicolás Larcamón.

Entre os nomes da base, estão o zagueiro Bruno Alves, os meias Gui Meira, Rhuan Gabriel e Cauan Baptistella, além dos atacantes Tevis e Ruan Índio.

Os representantes do sub-20 são os goleiros Otávio e Marcelo Eráclito, o lateral Dorival, os zagueiros Bruno Alves e Victor Gabriel, os meio-campistas Henrique Silva, Jhosefer, Xavier, Gui Meira, Rhuan Gabriel, Nicolas e Murilo, e os atacantes Tevis, Arthur Viana, Ruan Índio, Kenji e Gustavo Zago. Já o volante Alessandro e o meia Cauan Baptistella são os atletas do sub-17. O Cruzeiro estreia contra a Universidad Catolica na quinta-feira (4), às 21h (de Brasília), no estádio Atahualpa, em Quito, no Equador.

Lista de inscritos do Cruzeiro na Sula (numeração da camisa entre parênteses) Goleiros: Rafael Cabral (1), Léo Aragão (41), Otávio (51), Marcelo (61), Anderson (98) Laterais: Wesley Gasolina (2), Marlon (3), Kaiki (6), William (12), Palacios (28), Dorival (52); Zagueiros: Zé Ivaldo (5), Lucas Villalba (25), Neris (27), Pedrão (35), João Marcelo (43), Victor Gabriel (53), Bruno Alves (54); Meio-campistas: Mateus Vital (7), Matheus Pereira (10), Lucas Silva (16), Ramiro (17), Jose Cifuentes (18), Vitinho (22), Filipe Machado (23), Lucas Romero (29), Alessandro (56), Henrique Silva (57), Xavier (59), Gui Meira (60), Rhuan Gabriel (62), Nicolas Pontes (63), Cauan Baptistella (64), Murilo Rikhman (65), Japa (77); Atacantes: Rafa Silva (8), Dinenno (9), Arthur Gomes (11), Rafael Papagaio (19), Álvaro Barreal (21), Gabriel Verón (30), Rafael Bilu (31), João Pedro (55), Jhosefer (58), Tevis (66), Ruan Índio (67), Arthur Viana (68), Kenji (69), Gustavo Zago (70), Robert (80).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Lista de inscritos do Cruzeiro na Sul-Americana tem João Pedro e destaques da base apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.