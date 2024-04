Villarreal x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Espanhol 2023/24. Afinal, nesta segunda-feira, o Atlético de Madrid visita o Villarreal pela 30ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio de la Cerámica, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 4 e do Star+ a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Villarreal

No meio da tabela, o Submarino Amarelo tem poucas aspirações no torneio. Afinal, longe da zona de rebaixamento e longe das competições Uefa, o time de Marcelino García Toral praticamente cumpre tabela até o fim da temporada.

Como chega o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid pode recuperar a quarta colocação e voltar para o G4, já que o Athletic Bilbao perdeu na rodada. Para isso, porém, a vitória é mais do que essencial, especialmente nesta reta final de campeonato.

VILLARREAL X ATLÉTICO DE MADRID

La Liga 2023/24 – 30ª rodada

Data e horário: 01/04/2024, 16h (de Brasília)

Local: Estádio de la Cerámica, em Villarreal (ESP)

VILLARREAL: Jorgensen; Romero (Alti), Mosquera, Mandi e Cuenca; Traoré, Comesaña, Parejo (Coquelin) e Baena; Gerard Moreno e Sorloth. Técnico: Marcelino García Toral

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic (Giménez), Witsel e Reinildo (Gabriel Paulista); Llorente (Riquelme), Koke, Barrios, Saúl Ñíguez e Samuel Lino; Griezmann e Morata. Técnico: Diego Simeone

Árbitro: Mario Melero López

Assistentes: José Luis Martínez Serrato e José Francisco García Lozano

VAR: Santiago Jaime Latre

