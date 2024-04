Abel pode poupar titulares na estreia do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras iniciou sua preparação para o duelo contra o San Lorenzo, em Buenos Aires, às 21h30, pela primeira rodada do Grupo F da Libertadores. Contudo, apesar de ser a estreia na competição continental, o Verdão deve mudar seus planos para a partida por conta da final do Campeonato Paulista.

Afinal, o Palmeiras perdeu para o Santos por 1 a 0 neste domingo (31), na Vila Belmiro, e largou atrás na decisão. Com a necessidade de ter que virar um placar desfavorável no segundo jogo da final e também pensando no desgaste dos atletas, o técnico Abel Ferreira deve poupar os titulares do embate na Argentina.

Durante a entrevista coletiva após a partida de ida da final, Abel citou inúmeras vezes o cansaço como um ponto crucial para a derrota do Verdão para o seu rival. Endrick, Ríos e Murilo, que estiveram entre os convocados durante a Data-Fifa, sequer devem viajar para Buenos Aires.

“Eu tive reunião com a comissão técnica e disse que a gente só tomaria a decisão depois desse jogo. Vocês viram que entraram jogadores descansados e teremos que fazer uma análise. Tiveram jogadores da Seleção que não dormiram, tiveram o jet-lag”, disse Abel, após o duelo contra o Santos.

Poupar na Libertadores não é novidade para Abel

O técnico Abel Ferreira ainda não confirmou se realmente deve mandar um time alternativo. Contudo, não será a primeira vez que isso acontece. No ano passado, após perder o primeiro jogo da final para o Água Santa, o treinador português enviou uma equipe reserva para a estreia na Libertadores, contra o Bolívar. O Palmeiras perdeu o jogo na altitude, mas veio a conquistar o Estadual dias depois.

Assim, o Palmeiras deve realizar um treino nesta segunda-feira (01) e viajar para Buenos Aires na terça-feira (02). A única atividade deve definir qual será o time titular contra o San Lorenzo.

