Após duas semanas de treinos, Fluminense terá abril intenso pela frente

Após a eliminação no Carioca, o Fluminense teve pela frente duas semanas cheias para tentar recuperar jogadores e, de fato, o bom futebol. O elenco tricolor iniciou a temporada mais tarde devido à final do Mundial de Clubes e focou na decisão da Recopa Sul-Americana no primeiro trimestre. Agora, terá um mês de abril intenso, com as estreias pela Libertadores e Brasileirão.

O primeiro desafio será no Peru, dia 3 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), quando mede forças com o Alianza Lima, clube mais popular do país sul-americano. Para o duelo, o Tricolor não poderá contar com Gano e Keno, ambos lesionados, assim como John Kennedy e Diogo Barbosa, suspensos. O treino desta tarde, aliás, definirá se Cano terá condições de viajar.

Na outra semana, dia 9, o time fará seu primeiro jogo no Maracanã pela competição, às 21h (de Brasília). A tendência, portanto, é que a equipe entre em campo já com o novo patrocinador máster, a casa de apostas Superbet, diante do Colo-Colo, do Chile.

Clássico e sequência da Libertadores

Em seguida, no final de semana dos dias 13 e 14, o Fluminense fará sua estreia pelo Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o adversário será o Red Bull Bragantino, no Rio de Janeiro. No meio de semana, dia 17 (quarta-feira), será a vez de fazer o primeiro jogo fora de casa, contra o Bahia, em Salvador.

Além disso, terá um clássico com o Vasco no dia 20 (domingo), no Maracanã. Vale lembrar que o clube tem enfrentado um jejum diante dos arquirrivais do Rio de Janeiro, com 13 jogos sem vitória. Por fim, viaja para o Paraguai, dia 25, para enfrentar o Cerro Porteño, às 19h, e fecha o mês, fora de casa, para encarar o Corinthians, na Neo Química Arena.

Confira os jogos do Tricolor em abril

Libertadores

Alianza Lima x Fluminense – Alejandro Villanueva

03/04 (quarta-feira), às 21h30

Libertadores

Fluminense x Colo-Colo – Maracanã

09/04 (terça-feira), às 21h

Brasileirão

Fluminense x Red Bull Bragantino – Maracanã

13 ou 14/04 – Horário a definir

Brasileirão

Bahia x Fluminense – Arena Fonte Nova

17/04 – Horário a definir

Brasileirão

Fluminense x Vasco – Maracanã

20/04 – Horário a definir

Libertadores

Cerro Porteño x Fluminense – La Nueva Olla

25/04 – às 19h

Brasileirão

Corinthians x Fluminense – Neo Química Arena

28/04 – Horário a definir

