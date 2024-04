Robinho vai para cela comum e já convive com outros presos

O ex-jogador Robinho já está na companhia de outros presos, na penitenciária 2 de Tremembé, a 150 km de São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Robinho foi preso e inicialmente precisou ficar dez dias em isolamento para se adaptar. Dependendo do caso, novos presos podem ficar até 20 dias em cela isolada, com atividades separadas aos demais detentos.

No entanto, isso finalizou para Robinho. Ele foi levado para o contato com outros presos, em de 2×4 m em companhia de outro detento. Agora ele também poderá receber visita de familiares nos dias e períodos estabelecidos. Além disso, Robinho vai realizar as atividades propostas e tomar banho de sol e atividades para reintegração.

Robinho está preso após determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para ele cumprir a pena de nove anos em regime fechado por estupro coletivo na Itália. A decisão brasileira foi por nove votos favoráveis contra dois.

Na época, Robinho jogava no Milan. Agora, a defesa do atleta trabalha para reverter a decisão e tirar o ex-atleta da cadeia.

