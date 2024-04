River Plate, com direito a gol antológico, vence Deportivo Táchira

Em busca do pentacampeonato da Libertadores, o River Plate começou sua trajetória vencendo. Em visita ao Deportivo Táchira, o Millonario fez 2 a 0 e larga na frente do Grupo H da competição continental.

Gradualmente, o River Plate foi sobrepondo o ímpeto dos anfitriões. Com isso, mesmo diante de casa cheia, na base do trabalho em toques rápidos, chegou a estabelecer volume de jogo para abrir a conta.

Entretanto, o time argentino não estava com a pontaria ajustada. Algo que, naturalmente, fez o goleiro Jesús Araque não ter uma defesa de real destaque na etapa inicial.

O confronto da Libertadores, na etapa complementar, voltou bem mais equilibrado do que ocorreu na primeira parte. Ao mesmo tempo, a posse de bola se concentrou na faixa central, deixando o duelo com menores possibilidades de ter seu placar movimentado na Venezuela.

Para mudar o cenário da partida, Claudio Echeverri entrou e demonstrou notório impacto positivo na criação de jogadas. Contudo, logo após uma sequência de ataques com o meio-campista na criação, os riveristas também contaram com a sorte para marcar. Em cruzamento de Borja, a bola sobrou no meio da área onde Athony Uribe tentou cortar e acertou o rosto de Sebastián Boselli que, acidentalmente, balançou as redes.

Aproveitando sua superioridade, os argentinos capitalizaram o bom momento e fecharam o marcador com uma verdadeira pintura. De muito longe, o meio-campista Nicolas Fonseca arriscou e mandou um petardo que encobriu Araque. 2 a 0 River Plate, placar final.

