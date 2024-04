Thiago Maia vibra com estreia pelo Inter, mas almejava resultado melhor: ‘Faltou a vitória’

Finalmente! Após tanta espera, o meio-campista Thiago Maia fez a sua estreia pelo Inter, nesta terça-feira (02/04). Exatamente no primeiro duelo pela Sul-Americana em confronto com o Belgrano, na Argentina, que terminou no empate em 0 a 0. Após o compromisso no estádio Mario Kempes, em Córdoba, o volante vibrou com o jogo que marca o início de sua passagem pelo Colorado. No entanto, confessou que almejava um resultado diferente.

“Minha segunda partida no ano. Não jogava desde janeiro. Pude ajudar o Inter. Tivemos chance de fazer, mas também não tomamos. Ficaria muito mais feliz com a vitória, mas sabíamos as dificuldades que seria aqui. Jamais desistiremos e competimos de igual para igual. Faltou o gol”, indicou Thiago.

O anúncio da contratação de Maia pelo Internacional ocorreu apenas no início de março e o primeiro treino no dia 10 do mesmo mês. A concretização do negócio ocorreu após o prazo limite das inscrições no Estadual. Ou seja, ele não poderia atuar no Gaúchão. Deste modo, a comissão preferiu priorizar um trabalho de intensividade a parte física. Principalmente pela falta de ritmo de jogo.

Afinal, seu único jogo nesta temporada havia sido ainda pelo Flamengo. Exatamente o embate contra a Portuguesa pela quarta rodada do Carioca, em janeiro. Apesar do longo tempo inativo, o meio-campista atuou nos 90 minutos em sua estreia pelo Inter.

Nova parceria no Inter

Posteriormente, Thiago foi questionado sobre o novo companheiro que fez dupla de volantes com ele em sua primeira partida no Inter. O volante frisou que teve um diálogo com Bruno Gomes, prometeu entrega e espera que a parceria dure bastante tempo.

“Bruno Gomes e eu jamais pararemos de correr. Foi muito fácil jogar com ele. Conversamos bastante. Uma pena que ele saiu por um pisão. Que possamos jogar mais juntos”, concluiu.

A tendência é a de que Thiago Maia retorne a campo pelo Internacional no compromisso seguinte pela Sul-Americana. No caso, o embate com o Real Tomayapo, da Bolívia, no Beira-Rio, às 19h, na próxima quarta-feira (10).

