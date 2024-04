Caracas x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (4), o Atlético viaja a Caracas, na Venezuela, onde enfrenta o time local, em sua estreia na Libertadores da América. O Galo poderá ter algumas mudanças no time titular, afinal está em meio à disputa da decisão do Campeonato Mineiro. A bola rola às 19h (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão do Star+ (streaming) e da ESPN (TV fechada), a partir das 18h30.

Como chega o Caracas

O Caracas já recebe o Atlético em meio a uma péssima fase. No Campeonato Venezuelano, o time não vence há oito partidas e ocupa a modesta 11ª colocação. O terrível momento fez a diretoria trocar de técnico e Roberto Melendez fará sua estreia nesta quinta. Por isso, o duelo diante do Galo pode servir como uma virada de chave para o elenco. Pelo menos é o que os caraquenhos aguardam. Os zagueiros Manrique e Rivillo estão lesionados e, portanto, não jogam. A dúvida fica por conta do lateral esquerdo Queijada, que tem dores musculares. Se não atuar, Tamayo deve entrar em seu lugar.

Como chega o Atlético

Do lado atleticano, Gabriel Milito mantém algum mistério em relação ao time que entrará em campo. A tendência é que ele poupe alguns titulares, mas isto ainda não é 100% confirmado. O certo é que o lateral-esquerdo Rubens, o volante Edenilson e o atacante Palacios estão fora, por lesão. O próprio Milito, por conta de uma suspensão ainda nos tempos de Argentinos Juniors, fica fora da beira do campo.

CARACAS x ATLÉTICO

1ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores da América

Data e horário: 04/04/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Caracas (Venezuela)

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Jhon León (COL) e Miguel Roldan (COL)

VAR: Nicolás Gallo (COL)

CARACAS: Fariñez; Casiani, La Mantía, Quijada (Tamayo) e Rivas; Ortega, Mena e Rodríguez; Echenique, Pérez e Pernía. Técnico: Roberto Meléndez.

ATLÉTICO: Everson; Mauricio Lemos (Igor Rabello), Bruno Fuchs e Jemerson; Saravia, Battaglia (Otávio), Zaracho (Gustavo Scarpa), Igor Gomes e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Caracas x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.