Vasco segue na busca por reforços no meio-campo; saiba os nomes

Com o Campeonato Brasileiro batendo à porta, o Vasco segue na busca por contratações. Em especial no meio-campo, um dos setores mais defasados, muito por conta das lesões de Paulinho, Jair, e, agora, Payet.

E, com a janela para transferências nacionais aberta, o Cruz-Maltino visa reforçar o setor. Marlon Freitas, do Botafogo, segue sendo a prioridade da SAF vascaína.

Segundo o “Ge”, o Vasco já enviou proposta ao rival carioca, que não se interessou pelos valores apresentados. Mas a diretoria não para por aí, já que também negocia com o América-MG e Juventude por Emmanuel Martínez e Caíque, respectivamente.

O primeiro, porém, tem conversas com o Fortaleza, concorrente do Cruz-Maltino na briga. A equipe mineira não tem interesse em emprestá-lo, pedindo 2 milhões de dólares (R$ 10 milhões, no câmbio atual) para sua liberação.

Caíque, por sua vez, também é cobiçado por outros clubes, mas ainda sem proposta oficial. A tendência é que o Vasco traga pelo menos um destes nomes para compor a equipe que disputará o Brasileirão e a Copa do Brasil em 2024.

Marlon Freitas fez 17 jogos na temporada, sendo 12 como titular, com dois gols e uma assistência. Emmanuel Martínez ainda não atuou em 2024 (se recuperando de lesão e dengue), enquanto Caíque fez 13 partidas pelo Juventude, com 12 como titular.

A estreia do Gigante da Colina no Campeonato Brasileiro, aliás, se dá no dia 14, um domingo, contra o Grêmio, em São Januário. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

