Textor detona atuação do Botafogo na Libertadores: ‘Uma performance absolutamente horrível’

Na última quarta-feira (03/04), John Textor marcou presença no Nilton Santos e acompanhou ao jogo entre Botafogo e Junior Barranquilla. O empresário não gostou do que viu em campo e fez duras críticas para os jogadores alvinegros. A partida terminou 3 a 1 para equipe colombiana.





As aspas de John Textor foram reproduzidas pelo jornal “O Globo”.

John Textor critica atuação do Botafogo

“Uma performance absolutamente patética de nossa equipe hoje à noite. Eles sabem disso e temos um novo treinador chegando. Portanto, sentimos muito pela forma como estreamos neste incrível torneio”, afirmou John Textor.

“Há dois anos, éramos um clube falido. No entanto, agora estamos jogando pelo maior troféu da América do Sul. Nós abrimos esta noite incrível com uma performance absolutamente horrível. Então vamos consertar isso”, completou.

Aliás, Artur Jorge já está no Rio de Janeiro e deve comandar seu primeiro treino nesta sexta-feira (05/04). O próximo compromisso do Glorioso acontece na quinta-feira (11/04), diante da LDU, em Quito (Equador), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

