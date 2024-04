Cruzeiro ou Caracas? Zaracho responde prioridade do Atlético

O Atlético está em momento decisivo da temporada. Embora seja apenas o mês de abril, já tem uma decisão de Campeonato Mineiro pela frente e a estreia na Copa Libertadores. Aliás, o que é mais importante: a final contra o Cruzeiro ou começar bem diante do Caracas, na Venezuela? O meia Matías Zaracho responde.

O meia argentino ressaltou que é preciso focar na estreia da Copa Libertadores.

“Difícil, né? A gente está pensando no jogo de amanhã (quinta), fazer um grande jogo, executar as coisas bem, para depois pensar no jogo de domingo. Temos que estrear na Libertadores da melhor maneira, fazer um grande jogo, ganhar e levar os três pontos para casa”, explicou.

No entanto, o meia explicou que pensa no Campeonato Mineiro.

“É difícil não pensar na final que está próxima, mas primeiro é o jogo da Libertadores. Fazer uma grande partida contra o Caracas para depois pensar no que fazer domingo. É estrear da melhor maneira para depois poder pensar no que fazer no domingo”, finalizou.

O Atlético entra em campo nesta quinta-feira, contra o Caracas, fora de casa, pela Copa Libertadores. No domingo, terá o Cruzeiro, no Mineirão, na grande decisão do Campeonato Mineiro. Na partida de ida, empate em 2 a 2, na Arena MRV.

