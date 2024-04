Léo Pereira, do Flamengo, viraliza fantasiado de super-herói em festa de seu filho

Xerife rubro-negro, Léo Pereira ativou o modo herói para o aniversário de seu filho Matteo, na noite de quarta-feira (3). O jogador do Flamengo se vestiu de Thor durante a festa do pequeno. Nas redes sociais, torcedores do Rubro-Negro brincaram com o traje do zagueiro.

Assim que chegou ao espaço da festa, Léo Pereira foi correndo na direção de seu filho e, após dar uma martelada no chão, gritou: “Essa é a Liga da Justiça”. No entanto, o super-herói é de uma outra editora, a Marvel.

Nas redes sociais, a influenciadora Karoline Lima, namorada de Léo Pereira (ou Karolino, como o jogador está sendo chamado), brincou com a confusão. Importante ressaltar que Matteo é filho de Léo com Tainá Castro, sua ex-mulher.

