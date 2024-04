Premier League: Liverpool vence Sheffield e mantém liderança isolada

Mesmo com alguns sustos, o Liverpool fez o dever de casa, venceu o Sheffield United por 3 a 1, nesta quinta-feira (4), em Anfield Road, e manteve a liderança isolada da Premier League. Darwin Núñez, Mac Allister e Gakpo anotaram os gols do triunfo dos Reds nesta 31ª rodada do Campeonato Inglês. Por outro lado, Bradley (contra) anotou o único gol para o lanterna da competição.

Dessa maneira, o Liverpool chegou aos 70 pontos e manteve a primeira posição isolada da Premier League. Os Reds entraram em campo pressionados após a vitória do Arsenal na última quarta-feira (3), quando os Gunners assumiram a liderança de forma provisória ao chegarem a 68 pontos. Além disso, o City aparece na terceira posição, com 67.

Na briga pelo segundo título de Premier League, Jürgen Klopp está prestes a encerrar a sua passagem como treinador do Liverpool. Além da partida dessa quinta-feira, faltam mais sete jogos na Premier League para o alemão se despedir dos Reds. Isto porque em janeiro deste ano o histórico treinador da equipe anunciou que deixaria o clube no fim da temporada.

Por outro lado, o Sheffield United está cada vez mais perto de confirmar o seu rebaixamento para a Championship, a segunda divisão inglesa. Com o fim desta 31ª rodada, o lanterna da competição está com 15 pontos, 10 a menos que o Nottingham Forest, primeira equipe fora da zona da degola.

Liverpool x Sheffield United

A partida começou animada e o Liverpool levou um baita susto nos primeiros momentos do jogo. Logo aos 30 segundos, McAtee teve uma chance clara de abrir o placar, mas Kelleher fez um milagre com os pés e evitou o gol do Sheffield. Porém, os Reds conseguiram assumir o controle da partida e abriram o placar aos 16 minutos. Darwin Nuñez pressionou o goleiro Grbic, que tentou dar um chutão, mas a bola bateu no uruguaio e voltou direto para o gol da equipe visitante. Assim, o Liverpool levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo.

Na segunda etapa, o jogo seguiu animado e ambas equipes criaram boas chances. No entanto, o Sheffield surpreendeu e chegou ao empate logo aos 12 minutos, com gol contra do lateral-direito Bradley. O empate fez com que o técnico Jurgen Klopp fizesse alterações na equipe e os donos da casa pressionaram em busca do segundo gol. Assim, Mac Allister acertou uma bela finalização de fora da área e recolocou o Liverpool em vantagem no placar. O argentino ainda acertou cobrança de falta na trave, mas foi o atacante Gakpo que fechou o placar de 3 a 1, ao balançar a rede, de cabeça, aos 44 minutos.

Jogos da 31ª rodada da Premier League

Terça-feira (2/4)

Newcastle 1×1 Everton

Nottingham Forest 3×1 Fulham

Burnley 1×1 Wolves

Bournemouth 1×0 Crystal Palace

West Ham x 1×1 Tottenham

Quarta-feira (3/4)

Brentford 0x0 Brighton

Arsenal 2×0 Luton Town

City x Aston Villa – 16h15

Quinta-feira (4/4)

Liverpool 3×1 Sheffield

Chelsea x Manchester United – 16h15

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Premier League: Liverpool vence Sheffield e mantém liderança isolada apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.