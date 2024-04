Caracas x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Atlético Mineiro inicia a sua participação na Libertadores-2024 nesta quinta-feira (4/4), enfrentando o Caracas FC, fora de casa, na Venezuela, em jogo pelo Grupo G, que também conta com Rosario Central-ARG e Peñarol-URU. A partida começa às 19h (de Brasília) e será uma boa oportunidade para o Galo mostrar o seu favoritismo e se tornar o primeiro brasileiro a vencer na fase de grupos da competição, já que Flamengo, Palmeiras e Fluminense empataram e Grêmio e Botafogo perderam nesta primeira rodada rodada. A Voz do Esporte transmite esta parida e tudo começa com o seu tradicional esquenta, a partir das 17h30. E com a bola em jogo, Christian Rafael estará na narração.